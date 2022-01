ASML omlaag op Damrak vanwege brand bij vestiging in Berlijn

Chipmachinefabrikant ASML behoorde maandag bij de verliezers op de beurs in Amsterdam vanwege een brand bij zijn vestiging in Berlijn. Beleggers zetten het aandeel daarop lager. Bij het incident afgelopen weekend is niemand gewond geraakt, maar ASML zoekt nog uit of de brand gevolgen zal hebben voor zijn productieplannen voor dit jaar. Op de Europese beurzen was het sentiment op de eerste handelsdag van het jaar over de gehele linie wel positief.