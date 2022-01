Sportkoepel NOC*NSF is uitermate verheugd dat de mogelijkheden voor de jeugd om dagelijks te sporten vanaf 11 januari zijn verruimd. In plaats van tot 17.00 uur mogen de sportaccommodaties (buiten) tot 20.00 uur open blijven. „Dit is een hele mooie eerste stap”, zegt algemeen directeur Marc van den Tweel. Hij sprak ook van een logische ingreep.