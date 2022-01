Ten zuiden van onze rivieren en in veel Zuid-Europese landen zal aanstaande donderdag weer Driekoningen gevierd worden. Of het er drie zijn geweest, weten we niet. „Enige wijzen” is in elk geval meer dan één. En hoewel ze de Koning van de Joden zochten, waren ze zelf geen koningen. Hoe „enige wijzen” veranderden in drie koningen die Caspar, Melchior en Balthasar heetten, is een weg van boeiende legendes en interessante aannames. Wat waren het wel?