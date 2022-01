Brandhulpverlener: deze jaarwisseling weer meer vuurwerkschade

Het aantal meldingen van schade tijdens de jaarwisseling is weer gestegen na een sterke daling afgelopen jaar, zegt Stichting Salvage. Vooral vuurwerk richtte tijdens oud en nieuw schade aan. De stichting die namens de verzekeraars mensen helpt die onder meer brand- of waterschade aan hun woning of bedrijfspand hebben, rukte 77 keer uit afgelopen 31 december en 1 januari. In de overgang van 2020 naar 2021 gebeurde dat 50 keer, het jaar daarvoor nog 115 keer.