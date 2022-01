Isolatie in 2022 sneller terug te verdienen met hogere subsidie

Woningeigenaren die hun huis laten isoleren of een (hybride) warmtepomp laten installeren, kunnen daar dit jaar hogere subsidies voor krijgen dan in 2021. Particulieren kunnen de overheidsbijdrage aanvragen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal wijst erop dat isolatie niet alleen sneller terug te verdienen is dankzij de verhoogde subsidiebedragen, maar ook vanwege de hoge gasprijzen waar steeds meer mensen mee te maken krijgen.