Het aantal autobranden waarvoor via het landelijke P2000-netwerk een alarmering werd verzonden, is afgelopen jaar voor het eerst sinds 2018 gedaald. In 2021 werden er 4750 autobranden gemeld, een daling van 13 procent ten opzichte van 2020 toen er ongeveer 5500 autobranden waren. Dat stelt de website alarmeringen.nl, die de gegevens heeft verzameld.