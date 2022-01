Het Israëlische leger voert luchtaanvallen uit op militaire doelwitten van Hamas in de Gazastrook. „Israëlische gevechtsvliegtuigen richten zich op een locatie van de Al-Qassam-brigades ten westen van Khan Younis in het zuiden van Gaza”, melden bronnen aan het internationale persbureau AFP. Al-Qassam is de militaire tak van de radicale Palestijnse groep Hamas die in Gaza aan de macht is.