De hulpdiensten in het zuiden van Nederland zijn vooral bezig geweest met het blussen van branden. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldt dat de brandweer er 160 keer op uit moest rond oud en nieuw. De brandweer in Brabant-Noord kreeg 79 oproepen. Het grootste incident was een brand in een gasverdeelstation in Oss. In Limburg-Noord moest de brandweer zeventien keer naar een melding.