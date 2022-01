Zuid-Afrika heeft met een uitvaartplechtigheid afscheid genomen van bisschop en antiapartheidsactivist Desmond Tutu. De op aanwijzingen van Tutu zeer sober gehouden plechtigheid was in de St. George’s kathedraal in Kaapstad. Het lichaam van de afgelopen zondag op 90-jarige leeftijd overleden geestelijke heeft een aantal dagen in de kathedraal gelegen, zodat Zuid-Afrikanen afscheid van Tutu konden nemen.