ME meerdere keren ingezet rond jaarwisseling in Friesland

De mobiele eenheid (ME) heeft in de nieuwjaarsnacht in meerdere Friese dorpen ingegrepen. Onder meer in Burdaard werd de ME opgeroepen vanwege een grote groep personen die zich tegen de politie keerde. Daarna werd zwaar vuurwerk naar de ME’ers gegooid. De groep werd meerdere malen opgeroepen te vertrekken, toen dat niet gebeurde werd traangas ingezet. Een agent raakte lichtgewond nadat er iets tegen zijn hoofd werd gegooid, één persoon is aangehouden voor openlijke geweldpleging.