Overal in Europa ongebruikelijk warme jaarwisseling

Niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa was het een ongebruikelijk warme jaarwisseling. In de Noord-Spaanse stad Bilbao werd op oudejaarsdag een temperatuur van 24,7 graden geregistreerd, sinds de metingen in 1947 begonnen was het er op 31 december niet zo warm. Tegelijkertijd werden bij meetstations op 1600 meter hoogte in de Alpen temperaturen van 16 graden gehaald. Meteorologen spreken van „ongebruikelijk” hoge temperaturen.