Reddingswerkers hebben onder het puin van een door een explosie verwoest pand in Turnhout een vierde lichaam gevonden, aldus burgemeester Paul Van Miert. De zoektocht naar slachtoffers is stopgezet. In de loop van de nacht werden al twee lichamen geborgen. Eerder werd één lichaam aangetroffen en na een urenlange reddingsactie kon een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald worden.