Sneeuw smoort verwoestende bosbrand in Colorado

Plotseling opstekend winters weer met sneeuwval in de Amerikaanse staat Colorado lijkt een verwoestende bosbrand te smoren. De autoriteiten in het district Boulder en de metropool Denver zijn opgelucht door de sneeuw en het afnemen van de wind in de zwaar getroffen streek. De bosbrand verraste de bewoners van de streek volkomen en verwoestte in korte tijd eind deze week naar schatting duizend panden, vlakbij de metropool Denver. Het is volgens de autoriteiten een wonder dat er geen doden zijn gevallen. Slechts zes mensen zijn voor zover bekend licht gewond geraakt.