Het is nog maar de vraag of de AEX-index het jaar 2021 afsluit boven de grens van 800 punten. Tegen het middaguur koerste de leidende graadmeter net onder de grens die in september dit jaar voor het eerst werd doorbroken. Raambekleder Hunter Douglas was de uitschieter op het Damrak. De maker van onder andere Luxaflex schoot omhoog na het nieuws dat het bedrijf wordt overgenomen door investeerder 3G Capital.