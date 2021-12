De waarde van de wereldwijde fusie- en overnamedeals in 2021 is gestegen tot een recordbedrag van meer dan 5,8 biljoen dollar (5,1 biljoen euro). Dat is een stijging van 64 procent ten opzichte van vorig jaar. De waarde van de deals ligt ook 54 procent hoger dan in 2019, het jaar voor de coronapandemie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van gegevens van Refinitiv.