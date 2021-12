Enkele bewoners van het door een gasexplosie getroffen appartementengebouw in het Belgische Turnhout waren niet thuis. Die mensen hebben zich gemeld en zijn van de lijst met vermisten afgehaald. Hoeveel mensen vastzitten onder het puin is onbekend, omdat sommige bewoners mogelijk gasten over de vloer hadden. De politie houdt niet meer vast aan acht personen.