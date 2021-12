Techinvesteerder Prosus aan kop in licht lagere AEX

Prosus was vrijdag de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index, die een klein verlies liet zien. De techinvesteerder profiteerde van de sterke koerswinsten in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft. Verder was het zeer rustig op het Damrak, waar vanwege de viering van oudejaarsavond slechts een halve dag wordt gehandeld. Ook de beurzen in Parijs en Londen gaan eerder dicht. In Frankfurt, Milaan, Madrid en Zürich blijven de aandelenmarkten de hele dag gesloten. Wall Street is op oudejaarsdag wel een hele dag open.