Wall Street sluit dag met verliezen, cruisebedrijven onder druk

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag lager gesloten. Daarmee kreeg de eindejaarsrally of ‘Santa-Clausrally’ geen vervolg. In de rustige beursdagen tussen kerst en het nieuwe jaar laten de beursgraadmeters meestal juist een stijgende lijn zien. Cruisebedrijven stonden op Wall Street onder druk, omdat de Amerikaanse autoriteiten afraden om te verblijven op cruiseschepen omdat het coronavirus zich snel kan verspreiden aan boord.