AEX sluit net boven 800-puntengrens, tech geeft index weer glans

De AEX-index is de laatste volle handelsdag van 2021 met winst de handel uitgegaan. Met name techfondsen zorgden ervoor dat de leidende graadmeter in Amsterdam met winst sloot. Daarbij flirtte de index weer met de grens van 800 punten. Uiteindelijk sloot de AEX net boven die grens. De handel in de laatste week van het jaar is traditiegetrouw dun. Veel bedrijven hebben de boeken al gesloten en ook zijn veel handelaren en beleggers op vakantie. Op vrijdag wordt nog een halve sessie afgewerkt.