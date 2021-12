Autofabrikant Tesla heeft in de Verenigde Staten bijna een half miljoen auto’s teruggeroepen. Bij de Model 3 kan de kabelboom voor de achteruitrijcamera worden beschadigd door het openen en sluiten van de kofferbak. Bij de Model S kan de motorkap onverwachts openen vanwege een defecte vergrendeling. Het is nog niet duidelijk of er ook in Nederland auto’s moeten worden teruggeroepen.