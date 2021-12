Antwerpse agenten hebben woensdagavond in totaal twaalf Nederlanders opgepakt na twee vechtpartijen in de binnenstad, bevestigt de politie na berichten in lokale media. Eén Nederlander raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De Antwerpse politie omschrijft de incidenten als „dronkenlappen die elkaar in de haren vliegen”. De twaalf zijn aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.