Een 76-jarige vrouw uit Kerkrade (Limburg) is woensdag in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen die ze had opgelopen door een aanrijding met een politievoertuig, meldde de politie donderdag. Bij het ongeval anderhalve week geleden op de Kaalheidersteenweg in haar woonplaats was de vrouw met haar snorfiets ten val gekomen.