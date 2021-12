Beurswinnaars 2021 in kopgroep AEX op laatste volle handelsdag

De chipbedrijven ASML, ASMI en Besi, de grote winnaars van dit beursjaar, stonden ook donderdag in de kopgroep van de AEX-index, die een kleine winst liet zien. De grote verliezer van 2021, maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, stond juist onderaan. De laatste volle handelsdag van het jaar verliep verder zeer rustig. Vrijdag wordt er op het Damrak nog een halve dag gehandeld vanwege de viering van oudejaarsavond. In Duitsland wordt donderdag het beursjaar al afgesloten.