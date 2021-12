Naar schatting meer dan 2000 kappers in Nederland demonstreren donderdag voor meer compensatie voor de verplichte coronasluiting. In ruim 120 gemeenten zijn acties aangemeld. Daar delen kappers bijvoorbeeld koffie met cake of oliebollen uit voor hun salon. Andere kappers doen mee met posters op de ramen of ludieke foto’s van naakte etalagepoppen in hun zaak en honden die geknipt worden op de kappersstoel.