Advocaat Inez Weski bepleit donderdag voor de rechtbank in het Duitse Kleef vrijspraak voor haar cliënt, de Nederlandse leider van een in Duitsland gevestigde geloofsgemeenschap. Het Openbaar Ministerie heeft tegen de 59-jarige Robert B. eerder deze maand 8 jaar cel geëist wegens misbruik van een nu 27-jarige vrouw die lid was van de gemeenschap.