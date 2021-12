De regering in Italië onder leiding van Mario Draghi heeft toestemming gekregen van wetgevers voor een begrotingsplan ter waarde van 32 miljard euro. Het geld is onder andere bedoeld om de inkomstenbelastingen van Italianen te verlagen. Daarnaast is een deel van het geld bedoeld om de impact van de oplopende energieprijzen te verzachten.