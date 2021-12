Zestig organisaties willen heropening scholen per 10 januari

Unicef en 59 andere organisaties vinden het onacceptabel als scholen in het begin van het nieuwe jaar dicht zouden blijven vanwege de coronapandemie. „Onderwijs is geen aan- en uitknop, geen knipperlicht. Het is een essentieel onderdeel van opgroeien”, aldus de kinderrechtenorganisatie. Scholen zouden na de kerstvakantie direct weer open moeten en daarna ook niet meer „zomaar” gesloten mogen worden. Zet de belangen van kinderen voorop en open de scholen op 10 januari, aldus Unicef donderdag.