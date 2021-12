Advocaten van Epstein-vertrouweling Ghislaine Maxwell hebben een hoger beroep aangekondigd nadat ze schuldig is bevonden in een misbruikproces. „We geloven in de onschuld van Ghislaine en zijn uiteraard erg teleurgesteld”, zei een advocaat volgens The New York Times buiten de rechtbank. „We maken al werk van een hoger beroep en hebben er vertrouwen in dat ze vrijgepleit zal worden.”