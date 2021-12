Een groot deel van Nederland heeft een zeer zachte decembernacht achter de rug. In het Zeeuwse Westdorpe werd het in de nacht van woensdag op donderdag niet kouder dan 13,1 graden. Daarmee is volgens weer.nl het oude landelijke warmterecord voor deze maand verbroken. Dat was 12,7 graden, in onder meer Eindhoven gemeten op 17 december 2015. Sinds het begin van de metingen, in 1901, verliep een decembernacht nooit zo zacht.