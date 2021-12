De politie zet het ‘verstrippen’ van een cold case-zaak in om een onopgeloste zedenzaak uit 2010 op te lossen. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan het AD. Het gaat om twee verkrachtingen en een poging daartoe in kelderboxen in Schiedam en Vlaardingen. Het zou volgens de krant gaan om de eerste keer dat een stripverhaal voor dit doel wordt ingezet.