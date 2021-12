Wat de toekomst brengen moge

In 1974, mijn geboortejaar, werd een interview opgenomen met Arthur C. Clarke, een wereldberoemd sciencefiction­schrijver. Hij staat voor een enorme computer, vele malen groter dan hijzelf. Een stukje van het gesprek is op YouTube terug te vinden onder de titel ”One day, a computer will fit on a desk”. Clarke beschrijft wat hij verwacht voor het jaar 2001: elk huishouden zal dan een computer bezitten, maar dan niet veel groter dan een bureau, om daarmee bankzaken te doen of om het nieuws te volgen.