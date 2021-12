Belgisch café aan Maas sluit na 105 jaar en 21 overstromingen

Een oud café en familiebedrijf op de Belgische oever van de Maas, ruim 5 kilometer ten noorden van Maastricht, heeft de deuren na 105 jaar gesloten. Cafébaas Rudi Smeets van de uitspanning de Maasvallei in Herbricht zei tegen de krant De Morgen dat hij „het opgeeft, het water heeft gewonnen”. De 58-jarige horecaman heeft heel zijn leven gesleten in het café dat zijn moeder en grootmoeder eerder runden. In zijn tijd als café-uitbater heeft hij zich ontwikkeld tot expert op het gebied van hoge waterstanden in de Maas en er 21 overstromingen meegemaakt.