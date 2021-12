De politie heeft woensdag twee nieuwe aanhoudingen verricht in het onderzoek naar de zeer gewelddadige rellen op de Coolsingel in Rotterdam van 19 november. Het gaat om twee mannen van 18 en 38 jaar uit Rotterdam. De jongste arrestant wordt verdacht van het gooien van een voorwerp naar een bus van de Mobiele Eenheid. De 38-jarige zou meegeholpen hebben een politievoertuig in brand te steken.