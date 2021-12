De productie van hernieuwbare energie in Nederland is dit jaar met 13 procent gegroeid. Vooral de opwek van groene stroom met windparken op zee zat in de lift. Ook wordt er steeds meer groene stroom opgewekt met zonnepanelen. Toch zal de productie van hernieuwbare energie nog verder omhoog moeten om aan de doelstellingen uit het Energieakkoord te voldoen.