De beurzen in New York hebben dinsdag een wisselende dag gehad. De Dow-Jonesindex zette de eindejaarsrally of ‘Santa-Clausrally’ voort, maar voor de S&P 500 en techbeurs Nasdaq waren er verliesbeurten. Onder meer techaandelen werden lager gezet. Verder keken beleggers naar gunstige berichten over de omikronvariant van het coronavirus, waardoor onder meer vaccinmakers wat omlaag gingen.