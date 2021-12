Geachte aanstaande minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Aan het einde van het jaar wil ik u een brief schrijven. Jammer dat ik nog geen naam of gezicht van u ken. Toch klim ik in de pen, omdat ontwikkelingssamenwerking me aan het hart gaat. Hopelijk vindt u deze brief in het overdrachtsdossier van uw gewaardeerde voorganger, minister Tom de Bruijn.