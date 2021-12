De beurzen in New York gingen dinsdag overwegend verder omhoog. Daarmee lijkt de eindejaarsrally of ‘Santa-Clausrally’ te worden voortgezet. In de rustige beursdagen tussen kerst en het nieuwe jaar laten de beursgraadmeters doorgaans een stijgende lijn zien. De S&P 500-index tikte maandag al een nieuw recordniveau aan door de hoop dat de economische impact van de omikronvariant meevalt.