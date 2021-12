De Verenigde Staten gaan geld geven voor projecten om de grens van Oekraïne met Belarus en Rusland beter in de gaten te kunnen houden. Het gaat om ruim 17,5 miljoen euro voor vooral technische middelen om de grens te bewaken, zoals drones. Dit is in Kiev bekendgemaakt in een tijd van spanningen tussen het Westen en Rusland over Oekraïne.