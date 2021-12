PostNL wordt door toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) niet bestraft ondanks dat het bedrijf in het coronajaar 2020 te veel post te laat heeft bezorgd. Volgens de regels mag niet meer dan 5 procent van de brievenbuspost met een vijfdaagse bezorgplicht te laat bezorgd worden. Dat was vorig jaar 5,7 procent. Volgens de ACM was er door corona sprake van overmacht en worden er geen maatregelen genomen.