Henk Jan Cazant (33) uit het Zeeuwse Ritthem leest al vanaf zijn jeugd Boerderij. „Dat ging over van vader op zoon.” De melkveehouder zou het vakblad niet graag missen, maar is wel kritisch over de kosten. „Als ik niet gewend was om het te lezen, weet ik niet of ik er weer aan zou beginnen.”