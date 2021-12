Het traditionele nieuwjaarsconcert in Wenen wordt 1 januari bijgewoond door duizend toeschouwers in de Gouden Zaal van het concertgebouw van de Oostenrijkse hoofdstad. Zevenhonderd mensen die ook al een entreekaart hadden, komen er niet in als gevolg van de beperkingen die de Oostenrijkse regering oplegt in de strijd tegen coronabesmettingen. Voor die zevenhonderd wordt een plaats gereserveerd op 1 januari 2023.