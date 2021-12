De wereldeconomie groeit komend jaar voor het eerst tot een omvang van meer dan 100 biljoen dollar. Dat zeggen onderzoekers van het Britse bureau Centre for Economics and Business Research (CEBR), die eerder voorspelden dat die grens van 100.000 miljard dollar (omgerekend ruim 88 biljoen euro) pas in 2024 geslecht zou worden.