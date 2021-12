Mensen die in 1976 of 1977 zijn geboren mogen vanaf zondagmiddag een afspraak maken voor een boosterprik tegen het coronavirus. Dat twitterde zorgminister Hugo de Jonge. Daarmee zijn er zondag vier geboortejaren uitgenodigd op één dag, want ’s ochtends tweette hij al dat 1974 en 1975 een afspraak konden inplannen.