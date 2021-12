In de dagen voor kerst werd meer gepind in vergelijking met een jaar eerder. Volgens de Betaalvereniging Nederland lag het aantal transacties in de laatste vier dagen voor kerst 10 procent hoger dan een jaar eerder. Daarbij is de situatie wat betreft coronamaatregelen gelijk aan die van 2020 toen er ook een lockdown gold. Mensen kochten vooral meer eten, drinken en andere zogeheten genotsmiddelen.