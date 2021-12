De grens tussen zachte en koude lucht ligt precies boven Nederland. Daardoor staat deze eerste kerstdag in het teken van grote regionale verschillen, meldt Weeronline. In het zuiden begint de dag bewolkt met neerslag en lokaal kan het wit worden. In de rest van het land is het droog en vrij zonnig, maar wel flink koud met temperaturen onder nul en een gure wind.