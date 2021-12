120 woningen tijdelijk ontruimd na grote brand in flat Schiedam

Bij een brand in een flatwoning aan de Burgemeester Gijsenlaan in Schiedam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een kind gewond geraakt. Rijnmondveilig.nl meldt dat het kind met brandwonden naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. In totaal zijn drie mensen voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Het hele flatgebouw met 120 woningen moest tijdelijk worden ontruimd, laat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten.