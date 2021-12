DigiD heeft nog steeds last van de storing die vrijdagochtend begon. Volgens de woordvoerder van Logius, de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor DigiD, kent het systeem nog steeds een wisselende beschikbaarheid. Dat kan ervoor zorgen dat sommige mensen niet kunnen inloggen, bijvoorbeeld bij het maken van onlineafspraken bij de GGD voor een coronatest of een prikafspraak. De GGD lijkt echter vooralsnog geen problemen te ondervinden