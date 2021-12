Bergman Clinics, de bekende zorgorganisatie met ruim veertig vestigingen in het hele land, mag de Mauritskliniek (met vijf vestigingen in het land) niet overnemen, concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De autoriteit zegt dat Bergman Clinics anders een nog sterkere positie ten opzichte van zorgverzekeraars krijgt. „Daardoor is Bergman Clinics in staat hogere prijzen af te dwingen.”