In Rotterdam is dit jaar begonnen met de bouw van 4735 woningen. Nog niet eerder werd in een jaar voor zoveel nieuwe woningen de eerste paal geslagen, meldt de gemeente. Vooral in de afgelopen maanden is de productie van nieuwe huizen goed op gang gekomen. Vrijdag wordt officieel gestart met vijf nieuwbouwprojecten met in totaal 1700 woningen.