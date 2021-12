De gemeente Venray gaat nog niet akkoord met de noodopvang van 500 asielzoekers in een evenementenhal in kerkdorp Oostrum. Venray is een van de vier gemeenten die door het Rijk verplicht zijn om honderden asielzoekers tijdelijk op te vangen. Maar de gemeente ligt dwars omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken nog geen antwoord heeft gegeven op vragen die in Venray leven rond deze opvang.